В Казани пункты вакцинации у станций метро завершат работу 7 октября

С 7 октября в Казани перестанут работать мобильные пункты вакцинации у станций метро. Прививку от гриппа в них уже поставили более 20 тысячам горожан. Чаще всего люди обращались в пункты у станций «Дубравная», «Проспект Победы» и «Яшьлек».
Сделать прививку можно до 6 октября с 8.00 до 18.00. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, сообщает Горздрав Казани.
Пункты вакцинации на железнодорожных вокзалах продолжат свою работу — они круглосуточные. Привиться от гриппа также можно в поликлинике по месту жительства.
Напомним, ранее казанцам рассказали, как укрепить иммунитет осенью.