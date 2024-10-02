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В Казани пункты вакцинации у станций метро завершат работу 7 октября

После привиться можно будет в поликлиниках по месту жительства.

Источник: Комсомольская правда

С 7 октября в Казани перестанут работать мобильные пункты вакцинации у станций метро. Прививку от гриппа в них уже поставили более 20 тысячам горожан. Чаще всего люди обращались в пункты у станций «Дубравная», «Проспект Победы» и «Яшьлек».

Сделать прививку можно до 6 октября с 8.00 до 18.00. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, сообщает Горздрав Казани.

Пункты вакцинации на железнодорожных вокзалах продолжат свою работу — они круглосуточные. Привиться от гриппа также можно в поликлинике по месту жительства.

Напомним, ранее казанцам рассказали, как укрепить иммунитет осенью.

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