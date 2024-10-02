В Казани пункты вакцинации у станций метро завершат работу 7 октября

С 7 октября в Казани перестанут работать мобильные пункты вакцинации у станций метро. Прививку от гриппа в них уже поставили более 20 тысячам горожан. Чаще всего люди обращались в пункты у станций «Дубравная», «Проспект Победы» и «Яшьлек».