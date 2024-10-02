Импортеры вейпов пожаловались в Верховный суд на дополнительные акцизы

Письмо в высшую судебную инстанцию страны было направлено Союзом предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ). Импортеры электронных сигарет ожидают от председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой ответа на вопрос, законно ли доначисление таможенными органами акцизных платежей в совокупном размере около 5 млрд рублей.
Ранее Федеральная таможенная служба РФ доначислила плату за акцизы за 2020—2022 годы, объясняя это решение необходимостью платить акциз не только на сам вейп, но и на содержащуюся в нем жидкость с никотином. Некоторым импортирующим в Россию вейпы компаниям доначислили акцизы на 20 млн рублей и более.
Хотя в 2023 году в Налоговом кодексе РФ прописали запрет на двойные акцизы с одноразовых электронных сигарет, судебная практика по данному вопросу неоднозначна.
Российские суды принимают решения и в пользу предпринимателей, и в пользу таможенных органов, что показывает отсутствие единой позиции в отношении доначисления акцизов. Поэтому бизнес просит Верховный суд разобраться в ситуации и вынести более четкое определение по данному вопросу, чтобы не складывалось впечатление о рассогласованности позиций и действий разных ветвей власти в стране.