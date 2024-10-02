Импортеры вейпов пожаловались в Верховный суд на дополнительные акцизы

Ранее Федеральная таможенная служба РФ доначислила плату за акцизы за 2020—2022 годы, объясняя это решение необходимостью платить акциз не только на сам вейп, но и на содержащуюся в нем жидкость с никотином. Некоторым импортирующим в Россию вейпы компаниям доначислили акцизы на 20 млн рублей и более.