Лучшие фото 2 октября

Девочка в игровом салоне во время приближения тайфуна «Кратон» в тайваньском Гаосюне. Тропический шторм образовался возле Филиппин еще в конце сентября, а потом усилился до тайфуна. Ожидается, что он обрушится на юго-западное побережье Тайваня в ночь на 3 октября и может стать самым мощным тайфуном в этой части острова за почти 60 лет.