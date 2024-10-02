Лучшие фото 2 октября

Епископ делает снимок папы Франциска во время мессы на площади Святого Петра в Ватикане, открывая вторую сессию 16-й Генеральной ассамблеи Синода епископов.
Девочка в игровом салоне во время приближения тайфуна «Кратон» в тайваньском Гаосюне. Тропический шторм образовался возле Филиппин еще в конце сентября, а потом усилился до тайфуна. Ожидается, что он обрушится на юго-западное побережье Тайваня в ночь на 3 октября и может стать самым мощным тайфуном в этой части острова за почти 60 лет.
Дым клубится после авиаудара израильских ВВС по деревне на юге Ливана на фоне боевых действий между «Хезболлой» и Израилем.
Женщины из числа коренного населения проводят традиционную церемонию в честь президента Клаудии Шейнбаум на Сокало, главной площади Мехико, в день ее инаугурации. Шейнбаум вступила в должность 1 октября 2024 года и стала первой женщиной на этом посту в истории страны.
Сотрудник МЧС России контролирует работу оповещателей на улице Нурсултана Назарбаева в Казани. Проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней прошла 2 октября во всех субъектах России. Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Биосферный заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области. «Аскания-Нова» — это особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником, основанным в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном.
2 октября празднуют 155 лет со дня рождения лидера движения за независимость Индии, одного из главных политических философов-практиков недавнего прошлого Махатмы Ганди.
Штормовые волны на побережье британского Сандерленда. Большая часть города расположена на невысокой череде холмов, идущих параллельно побережью. В среднем он находится на высоте около 80 метров над уровнем моря.