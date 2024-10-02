В Омске завершается установка нового освещения на 21-й Амурской

В Омске продолжается работа по улучшению уличного освещения. Как сообщает администрация города, в адресной инвестиционной программе на 2024 год запланировано обустройство освещения на 40 объектах, включая улицу 21-я Амурская. Ожидается, что новые светильники обретут улицы от Завертяева до Пушкинского тракта уже в октябре.