В Омске завершается установка нового освещения на 21-й Амурской

В Омске продолжается работа по улучшению уличного освещения. Как сообщает администрация города, в адресной инвестиционной программе на 2024 год запланировано обустройство освещения на 40 объектах, включая улицу 21-я Амурская. Ожидается, что новые светильники обретут улицы от Завертяева до Пушкинского тракта уже в октябре.
Ранее указанный участок дороги не имел освещения; теперь здесь установлены 93 железобетонные опоры, и идет работа по монтажу воздушной линии и светильников.
Представитель подрядной организации ООО «Сибрегионсвет» Елена Костюк сообщила, что новые светодиодные светильники обеспечат освещение как проезжей части, так и пешеходной зоны. В местах около остановок и пешеходных переходов будут использованы более мощные источники света. Кроме того, новая система освещения будет полностью автоматизированной.
В 2025 году планируется осветить ещё 31 улицу общей протяжённостью 22 километра.