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В Омске завершается установка нового освещения на 21-й Амурской

Ближе к октябрю улица станет значительно светлее.

Источник: Комсомольская правда

В Омске продолжается работа по улучшению уличного освещения. Как сообщает администрация города, в адресной инвестиционной программе на 2024 год запланировано обустройство освещения на 40 объектах, включая улицу 21-я Амурская. Ожидается, что новые светильники обретут улицы от Завертяева до Пушкинского тракта уже в октябре.

Ранее указанный участок дороги не имел освещения; теперь здесь установлены 93 железобетонные опоры, и идет работа по монтажу воздушной линии и светильников.

Представитель подрядной организации ООО «Сибрегионсвет» Елена Костюк сообщила, что новые светодиодные светильники обеспечат освещение как проезжей части, так и пешеходной зоны. В местах около остановок и пешеходных переходов будут использованы более мощные источники света. Кроме того, новая система освещения будет полностью автоматизированной.

В 2025 году планируется осветить ещё 31 улицу общей протяжённостью 22 километра.