В Иркутской области создан оперативный штаб по предотвращению энергодифицита

В Иркутской области создан и начал свою работу оперативный штаб для координации работы по предотвращению дефицита электрической мощности и недопущению аварийных ситуаций в сфере энергоснабжения при губернаторе региона. Глава Приангарья Игорь Кобзев рассказал сегодня о проводимой работе на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое прошло при участии помощника полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Валерия Попова.