В Иркутской области создан оперативный штаб по предотвращению энергодифицита

В Иркутской области создан и начал свою работу оперативный штаб для координации работы по предотвращению дефицита электрической мощности и недопущению аварийных ситуаций в сфере энергоснабжения при губернаторе региона. Глава Приангарья Игорь Кобзев рассказал сегодня о проводимой работе на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое прошло при участии помощника полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Валерия Попова.
Как отметил Игорь Кобзев, отмечается непростая ситуация, связанная с дефицитом электроэнергии. Есть сложности в присоединении новых пользователей к электросетям и в целом с началом прохождения отопительного периода в некоторых муниципальных образованиях региона.
— Приоритетная задача сегодня — обеспечение безаварийного прохождения отопительного сезона, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Как пояснил губернатор, риски для энергобезопасности возникают в южных районах Иркутской области. Связано это не только с массовым строительством индивидуальных жилых домов, но и с всплеском нового типа потребления электроэнергии в центрах обработки данных. Именно поэтому и было решено создать оперативный штаб под руководством главы региона.
Штаб состоит из четырех групп, в каждой из которых назначены ответственные лица. Майнинг, техприсоединение новых потребителей, в том числе и частные домовладения, предотвращение чрезвычайных ситуаций и контроль за проводимыми мероприятиям. Ежемесячно по каждому из названых направлений будут заслушиваться предложения и уже принятые меры.
На заседании КЧС обсуждалось и начало отопительного периода на территории Иркутской области. По данным министра жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин, тепло запущено во всех 42 муниципальных образованиях. Завершаются поставки топлива в северные районы по воде: как только сезон навигации завершится, завоз будет осуществляться с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта.