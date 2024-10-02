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В Перми оштрафовали начальницу УК за дыры в трубах и хлам в подвале дома

Общая сумма штрафов за время работы Ксении Устюжаниной составила 275 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Перми председателя управляющей компании АНО МКЦ «ПЛАНЕТА» Ксению Устюжанину оштрафовали на 50 тысяч рублей за недобросовестное исполнение своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба ИГЖН Пермского края.

«В феврале этого года во время проверки многоквартирного дома № 71 по улице Крупской инспектором были выявлены многочисленные нарушения: на чердаке в фановых трубах отверстия, нарушение целостности и герметичности труб; захламление подвального помещения; на козырьке входной группы отслоение штукатурного слоя, оголение арматуры, разрушение бетонной стяжки», — уточнили в региональном ИГЖН.

По данному факту в отношении Ксении Устюжаниной возбудили административное дело. Суд назначил председателю управляющей компании АНО МКЦ «ПЛАНЕТА» штраф в размере 50 тысяч рублей. 24 июня судебный акт вступил в законную силу.

Ранее Ксения Устюжанина уже привлекалась к административной ответственности. Общая сумма ее штрафов за нарушения лицензионных требований по управлению многоквартирными домами составила 275 тысяч рублей.

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