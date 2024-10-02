В Перми оштрафовали начальницу УК за дыры в трубах и хлам в подвале дома

«В феврале этого года во время проверки многоквартирного дома № 71 по улице Крупской инспектором были выявлены многочисленные нарушения: на чердаке в фановых трубах отверстия, нарушение целостности и герметичности труб; захламление подвального помещения; на козырьке входной группы отслоение штукатурного слоя, оголение арматуры, разрушение бетонной стяжки», — уточнили в региональном ИГЖН.