Южноуральцев ждёт рекордное повышение тарифов ЖКХ

В 2024 году тарифы были проиндексированы на 9,8%. А на 2025 год индексация планировалась всего лишь на уровне 5,7%.
К счастью, затем рост замедлится. Тарифы на электроэнергию с 1 июля 2026 года повысятся на 5,2%, а с 1 июля 2027-го — на 4%. Тарифы на газ с 1 июля 2026 года вырастут на 4,3%, с 1 июля 2027-го — на 4%.
Когда потребуется уточнить информацию о некоторых тарифах в Челябинской области, узнать, как заключить договор или почему, например, дома нет света, жителям региона достаточно заглянуть на сайт компании «Уралэнергосбыт». Причём на платформе есть и ответы на большинство вопросов, и немало полезных сервисов.