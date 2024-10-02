Южноуральцев ждёт рекордное повышение тарифов ЖКХ

К счастью, затем рост замедлится. Тарифы на электроэнергию с 1 июля 2026 года повысятся на 5,2%, а с 1 июля 2027-го — на 4%. Тарифы на газ с 1 июля 2026 года вырастут на 4,3%, с 1 июля 2027-го — на 4%.