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Южноуральцев ждёт рекордное повышение тарифов ЖКХ

Это повышение вдвое больше, чем планировалось в прошлом году, отмечают аналитики. В частности, согласно документу, газ подорожает на 10,3%, а электроэнергия — на 12,6%.

Источник: Без источника

В 2024 году тарифы были проиндексированы на 9,8%. А на 2025 год индексация планировалась всего лишь на уровне 5,7%.

К счастью, затем рост замедлится. Тарифы на электроэнергию с 1 июля 2026 года повысятся на 5,2%, а с 1 июля 2027-го — на 4%. Тарифы на газ с 1 июля 2026 года вырастут на 4,3%, с 1 июля 2027-го — на 4%.

Когда потребуется уточнить информацию о некоторых тарифах в Челябинской области, узнать, как заключить договор или почему, например, дома нет света, жителям региона достаточно заглянуть на сайт компании «Уралэнергосбыт». Причём на платформе есть и ответы на большинство вопросов, и немало полезных сервисов.

ЖКХ