Октябрь объявлен в Беларуси месяцем религиозного туризма

«Беларусь — страна с богатой историей и глубокими религиозными корнями. Здесь на протяжении веков мирно сосуществовали и развивались различные конфессии, оставив после себя богатое и разнообразное наследие, — отметили в Национальном агентстве по туризму. — В республике представлено около 1,4 тыс. религиозных объектов, включенных в туристические маршруты, из них 400 находятся в Брестской области, 50 — в Гомельской, 460 — в Гродненской, 123 — в Минской, 69 — в Могилевской и 20 — в Минске».



За прошлый год в стране проведено более 7 тыс. экскурсий по объектам религиозного туризма, разработано или обновлено около 130 экскурсионных маршрутов религиозной тематики.



В Национальном агентстве по туризму рекомендуют посетить такие уникальные места, как Спасо-Преображенскую церковь и Софийский собор в Полоцке, Борисоглебскую (Коложскую) церковь в Гродно, Свято-Никольский женский монастырь в Могилеве. Также стоит включить в маршрут культовые сооружения оборонного типа — костел cвятого Иоанна Крестителя в деревне Камаи Поставского района, церковь-крепость Свято-Рождества Богородицы в деревне Мурованка Щучинского района, церковь святого Михаила в деревне Сынковичи Зельвенского района, деревянные церкви Полесья. Эти объекты внесены в предварительный Cписок всемирного наследия ЮНЕСКО.



В месяц религиозного туризма запланированы пресс-конференции, семинары, круглые столы, экскурсии, выставки и другие мероприятия. Они позволят повысить интерес к Беларуси как к туристическому направлению, привлечь внимание международной аудитории, продемонстрировать богатство культуры и истории страны, а также стимулировать развитие туризма в разных регионах Беларуси.



В республиканском туристическом конкурсе «Познай Беларусь» в 2023 году победителем в номинации «Объект религиозного туризма года» стал Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь.