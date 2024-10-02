Посмертное донорство спасло жизни 19 казахстанцев

По итогам 9 месяцев 2024 года 6782 казахстанца зарегистрировали согласие на трупное донорство.
5 человек уже стали донорами в различных регионах:
- Акмолинская область — 2 человек Павлодарская область — 1 человек Туркестанская область — 1 человек Алматы — 1 человек
- В Минздраве отметили, что 4103 человека, из которых 85 — дети, нуждаются в трансплантации органов и стоят в листе ожидания.
Ранее председатель Фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев заявил о том, что в Казахстане трупное донорство находится в удручающем состоянии.
Добавим, что более 4 тысяч казахстанцев ждут пересадки донорского органа. По статистике, большинство не дождутся. Около 200 из них не доживут даже до конца года. Спасти чужие жизни могла бы пересадка от посмертных доноров, но в Казахстане отношение к пересадке органов от умерших неоднозначное. Чаще всего родственники не дают согласие на изъятие. О посмертном донорстве в Казахстане корреспонденту агентства Kazinform рассказал координатор по трансплантологии из Павлодарской области Дмитрий Потеребух.