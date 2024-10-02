Посмертное донорство спасло жизни 19 казахстанцев

Добавим, что более 4 тысяч казахстанцев ждут пересадки донорского органа. По статистике, большинство не дождутся. Около 200 из них не доживут даже до конца года. Спасти чужие жизни могла бы пересадка от посмертных доноров, но в Казахстане отношение к пересадке органов от умерших неоднозначное. Чаще всего родственники не дают согласие на изъятие. О посмертном донорстве в Казахстане корреспонденту агентства Kazinform рассказал координатор по трансплантологии из Павлодарской области Дмитрий Потеребух.