Власти Казани ответили на жалобы жителей относительно общественного транспорта

Напомним, ранее казанцы жаловались, что городские автобусы часто ломаются: общественный транспорт «встает» из-за проблем с двигателем, у него плохо закрываются двери
«Перевозчики ежедневно осуществляют контроль перед выходом автобусов на линию, каждую неделю проводится “день руля”, — приводит ответ пресс-службы мэрии ГТРК Татарстан.
Также казанцам уточнили, что специалисты комитета по транспорту еженедельно проверяют подвижной состав как при выезде с автопарков, так и на маршрутах.
Помимо этого, решить проблемные вопросы поможет новый автобусный парк, добавили в пресс-службе мэрии.