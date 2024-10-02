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Власти Казани ответили на жалобы жителей относительно общественного транспорта

На все маршруты, которые проходят в городе, автобусы выходят в технически исправном состоянии. Об этом заявили в пресс-службе мэрии столицы РТ, отвечая на жалобы жителей по поводу работоспособности общественного транспорта.

Напомним, ранее казанцы жаловались, что городские автобусы часто ломаются: общественный транспорт «встает» из-за проблем с двигателем, у него плохо закрываются двери и т. д.

«Перевозчики ежедневно осуществляют контроль перед выходом автобусов на линию, каждую неделю проводится “день руля”, — приводит ответ пресс-службы мэрии ГТРК Татарстан.

Также казанцам уточнили, что специалисты комитета по транспорту еженедельно проверяют подвижной состав как при выезде с автопарков, так и на маршрутах.

Помимо этого, решить проблемные вопросы поможет новый автобусный парк, добавили в пресс-службе мэрии.