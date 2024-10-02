В водохранилищах Казахстана освобождают место для приема талых вод

«В отличие от других регионов водохранилища на юге Казахстана работают в режиме накопления. Весной водохранилища страны обеспечили безопасный пропуск талых вод, накопив 75 млрд кубометров воды. Это на 15 млрд кубометров больше, чем в прошлом году. Более 12 млрд кубометров от этого объема — паводковая вода», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.