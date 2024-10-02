В водохранилищах Казахстана освобождают место для приема талых вод

«Для подготовки к паводковому периоду следующего года филиалы “Казводхоза” ведут работу по обеспечению свободных емкостей в водохранилищах северных, западных, центральных и восточных регионов страны», — говорится в сообщении.
Согласно данным, разработаны графики режима работ водохранилищ Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. Из Каратомарского водохранилища в Костанайской области сбрасывается 50 кубометров воды в секунду. Из Каргалинского водохранилища в Актюбинской области сбрасывается 15 кубометров воды в секунду, из Актюбинского водохранилища — 0,5 кубометра в секунду.
С 23 августа по 1 октября из Актюбинского водохранилища было сброшено 107,1 млн кубометров воды. В ЗКО из Кировского водохранилища сбрасывается 3 кубометра воды в секунду, из Битикского водохранилища — 13 кубометров в секунду. Из Дунгулукского водохранилища сбрасывается 6 кубометров воды в секунду, из Пятимарского — 5 кубометров в секунду.
«В отличие от других регионов водохранилища на юге Казахстана работают в режиме накопления. Весной водохранилища страны обеспечили безопасный пропуск талых вод, накопив 75 млрд кубометров воды. Это на 15 млрд кубометров больше, чем в прошлом году. Более 12 млрд кубометров от этого объема — паводковая вода», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.