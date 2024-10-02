В Самарской области школьники могут побороться за персональные стипендии

В Самарской области уже четвертый год подряд действует конкурс именных стипендий. Его учредил депутат Самарской губернской думы, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Александр Живайкин.
Возможность побороться за именные стипендии есть у учащихся 40 школ Самарской области. Среди претендентов — школьники Кинельского избирательного округа. В этом году, как и прежде, стипендии будут присуждать в двух номинациях: «За отличные успехи в учебе» и «За достижения в общественной сфере».
«Эта стипендия — как стимул достижения высоких результатов в учебе, искусстве, спорте, науке, общественной жизни. По итогам прошлых лет около 300 ребят уже получили благодарственные письма и премии. Я уверен, что мы поощряем наших будущих инженеров, учителей, врачей, военных, которыми через несколько лет станут сегодняшние школьники», — отметил Александр Живайкин.
Стипендии получат лучшие ученики, общественники и спортсмены. Критерии отбора стипендиатов указаны в положении о назначении конкурса, которое размещено на странице депутата в ВК и в самих учебных заведениях.