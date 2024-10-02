В Самарской области школьники могут побороться за персональные стипендии

Возможность побороться за именные стипендии есть у учащихся 40 школ Самарской области. Среди претендентов — школьники Кинельского избирательного округа. В этом году, как и прежде, стипендии будут присуждать в двух номинациях: «За отличные успехи в учебе» и «За достижения в общественной сфере».