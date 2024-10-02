По улице Лермонтова в Иркутске подключили подсветку

В Иркутске по улице Лермонтова подключили новую подсветку. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на общественном пространстве установили новое современное освещение в виде арок. В скором времени там оборудуют теплую остановку.
— За счет нового декоративного освещения прогулочной зоны здесь стало безопаснее и комфортнее. Кроме того, это место красиво смотрится в темное время суток. Пространство — подарок всем жителям района, а особенно студентам, которые ежедневно идут по этому пути в ИРНИТУ, — подчеркнул мэр Руслан Болотов.
Помимо освещения на участке провели работы по обновлению покрытия на пешеходной зоне, поставили скамейки и урны, обустроили кустарники и газоны. Также появилась лестница и пандусы.
Работы проводили по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Год назад облагораживание места поддержали девять тысяч жителей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье с начала года родились почти 150 тысяч поросят.