По улице Лермонтова в Иркутске подключили подсветку

— За счет нового декоративного освещения прогулочной зоны здесь стало безопаснее и комфортнее. Кроме того, это место красиво смотрится в темное время суток. Пространство — подарок всем жителям района, а особенно студентам, которые ежедневно идут по этому пути в ИРНИТУ, — подчеркнул мэр Руслан Болотов.