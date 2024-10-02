Джек Антонофф подтвердил, что работает над альбомом Ланы Дель Рей Lasso

Музыкант и продюсер Джек Антонофф рассказал, что действительно работает с певицей Ланой Дель Рей над ее предстоящей кантри-пластинкой Lasso.
В интервью TIME артист уточнил, что не собирается делиться дополнительной информацией о коллаборации со звездой. «Мне нравится, когда музыка — первая точка входа для людей. Я не хочу лишать кого-либо возможности услышать это без контекста», — поделился Антонофф.
Джек и Лана сотрудничают с 2019-го. В продюсерах прошлогоднего студийника девушки Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd также значится Антонофф.
Lasso был анонсирован в феврале. Дата его релиза неизвестна. По словам Дель Рей, по звучанию лонгплей не будет слишком отличаться от ее предыдущих записей, так как почти все они «уходят корнями в американу».
В июле исполнительница выпустила сингл Tough совместно с рэпером Quavo. Пока неясно, станет ли трек частью грядущего альбома Ланы.