В Ростовской области и на Кубани изменили график движения пригородных поездов

2 октября в Ростовской области должны были изменить график движения нескольких пригородных поездов. Об этом накануне предупреждала пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
— Изменения связаны с ремонтом на перегоне Орловка-Кубанская — Васильево-Петровская, — говорится на сайте ж/д компании.
Теперь конечной остановкой поезда № 6174 Ростов — Орловка-Кубанская, который отправляется из донской столицы в 13:08, будет станция Васильево-Петровская.
Поезд № 6186 вместо станции Орловка-Кубанская в 17:24 отправится со станции Васильево-Петровская.
Также на Кубани приостановят движение составов № 6173 Орловка-Кубанская — Староминская — Тимашевская и № 6286 Староминская — Тимашевская — Орловка-Кубанская.