Нового санврача назначили в Астане

Согласно данным на официальном сайте, департамент санэпидемконтроля столицы осуществляет руководство в сферах охраны общественного здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контроля и надзора за соблюдением требований, установленных техническими регламентами и нормативными документами, а также в области безопасности пищевой продукции, осуществляющим регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в пределах компетенции на территории Астаны. Отметим,