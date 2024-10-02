Что творится на Большеохтинском мосту, ставшем главной пробкой Красногвардейского района

Ограничения на Большеохтинском мосту перекочевали на правые полосы. К перекрытому въезду с Синопской набережной добавились съезд на нее и въезд с Малоохтинской набережной. Новые перекрытия продлятся до 3 октября. Техника трудится, машины гуськом проезжают мост и стоят на подъездах к нему с обеих сторон.