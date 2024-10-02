Трентон
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Шансы на бабье лето»: синоптики рассказали о «тёплых перспективах» в Калининградской области

С 7—8 октября прогнозируют улучшение погоды.

Сейчас в Трентоне: +17° 4 м/с 72% 755 мм рт. ст. +19°
Источник: Mail.ru

На следующей неделе температура воздуха в Калининградской области может подняться до +20°С. Улучшение погоды прогнозируют с 7—8 октября. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Хорошие новости для любителей “бабьего лета”: тёплые перспективы через неделю. К началу-середине следующей недели (7−8 октября) модели ожидают восстановление знакомой нам “теплонесущей” меридиональной (с юга на север) циркуляции воздушных масс при расположении антициклона к востоку и циклонической депрессии к западу от нас. На ближайшие десять дней отчётливо заметен рост температурного фона: дневные отметки могут достигнуть +20°С, ночные также существенно вырастут за счёт адвекции прогретого воздуха», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это пока «не самая близкая перспектива для точного прогнозирования». «Однако шансы на промежуток так называемого “бабьего лета” повышаются», — подчеркнули синоптики.

В конце прошлой недели в Калининградскую область пришли похолодание и дожди. Последние дни температура воздуха поднимается до +13… +15°C. В выходные МЧС предупреждало калининградцев о первых ночных заморозках на рабочей неделе.