«Шансы на бабье лето»: синоптики рассказали о «тёплых перспективах» в Калининградской области

«Хорошие новости для любителей “бабьего лета”: тёплые перспективы через неделю. К началу-середине следующей недели (7−8 октября) модели ожидают восстановление знакомой нам “теплонесущей” меридиональной (с юга на север) циркуляции воздушных масс при расположении антициклона к востоку и циклонической депрессии к западу от нас. На ближайшие десять дней отчётливо заметен рост температурного фона: дневные отметки могут достигнуть +20°С, ночные также существенно вырастут за счёт адвекции прогретого воздуха», — говорится в сообщении.