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В Калининградской области поймали бабочку размером с птицу

Вьюнковый бражник весьма редко попадается на глаза.

Источник: Фрингилла

В Калининградской области поймали бабочку-бражника размером с птицу. Фото удивительного живого создания опубликовано в телеграм-канале полевого орнитологического стационара «Фрингилла».

«Тот самый момент, когда позвоночные и беспозвоночные сравнялись по размеру: пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus) и вьюнковый бражник (Agrius convolvuli). То ли птица слишком маленькая, то ли насекомое слишком большое!», — прокомментировали орнитологи.

Отметим, увидеть такого крупного бражника в Калининградской области — большая удача.

флора и фауна