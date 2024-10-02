В Калининградской области поймали бабочку размером с птицу

В Калининградской области поймали бабочку-бражника размером с птицу. Фото удивительного живого создания опубликовано в телеграм-канале полевого орнитологического стационара «Фрингилла».
«Тот самый момент, когда позвоночные и беспозвоночные сравнялись по размеру: пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus) и вьюнковый бражник (Agrius convolvuli). То ли птица слишком маленькая, то ли насекомое слишком большое!», — прокомментировали орнитологи.
Отметим, увидеть такого крупного бражника в Калининградской области — большая удача.