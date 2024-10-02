В Калининградской области поймали бабочку размером с птицу

«Тот самый момент, когда позвоночные и беспозвоночные сравнялись по размеру: пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus) и вьюнковый бражник (Agrius convolvuli). То ли птица слишком маленькая, то ли насекомое слишком большое!», — прокомментировали орнитологи.