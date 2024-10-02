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Новый фейк в Симферополе — горожанам пишут от имени мэра

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости Крым. Жители Симферополя стали получать мошенническую рассылку якобы от имени главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева, написал сам мэр в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В мессенджере Telegram от моего имени отправляют сообщения с фейкового аккаунта. В сообщениях мошенники предупреждают, что с вами свяжутся некие “кураторы органов безопасности” в рамках проведения “проверки”».

предупредил Афанасьев

Далее, по словам мэра, мошенники звонят под видом этих «кураторов», чтобы получить доступ к банковским картам своих жертв. Для убедительности аферисты используют в профиле фотографию мэра.

«Будьте внимательны. Ни в коем случае никому не сообщайте данные от ваших банковских счетов и карт, а подозрительные аккаунты блокируйте», — рекомендовал Афанасьев симферопольцам.

ЦИПсО ранее запустил ряд фейковых аккаунтов официальных севастопольских организаций и распространяет в них недостоверную информацию, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.