Новый фейк в Симферополе — горожанам пишут от имени мэра

«В мессенджере Telegram от моего имени отправляют сообщения с фейкового аккаунта. В сообщениях мошенники предупреждают, что с вами свяжутся некие “кураторы органов безопасности” в рамках проведения “проверки”».
Далее, по словам мэра, мошенники звонят под видом этих «кураторов», чтобы получить доступ к банковским картам своих жертв. Для убедительности аферисты используют в профиле фотографию мэра.
«Будьте внимательны. Ни в коем случае никому не сообщайте данные от ваших банковских счетов и карт, а подозрительные аккаунты блокируйте», — рекомендовал Афанасьев симферопольцам.
ЦИПсО ранее запустил ряд фейковых аккаунтов официальных севастопольских организаций и распространяет в них недостоверную информацию, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.