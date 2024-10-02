Осужденный на 23 года колонии киллер Леша Солдат не собирался выходить по УДО

Интерес с Шерстобитову не утихает и спустя годы. Как признавался в одном из своих интервью осужденный, связано это в том числе с тем, что очевидцев тех событий, к тому же готовых об этом рассказать, почти нет. «На сегодня я остался жив и еще один из таких же, остальные где-то лежат», — говорил он.