Трентон
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре школьные и студенческие транспортные карты объединили с банковскими

Учащиеся смогут оплачивать проезд в общественном транспорте со скидкой.

Школьникам и студентам Самары и Новокуйбышевска теперь доступен льготный проезд в общественном транспорте. Их транспортные карты объединили с банковскими картами Сбера. Учащиеся смогут оплачивать свои поездки со скидкой.

Пользоваться льготами смогут все, кто учится в Самарской области (вне зависимости от места регистрации): студенты-очники и школьники старше 7 лет.

«Объединение социальных льгот с нашей банковской картой платежной системы “Мир” может значительно упростить жизнь школьников, студентов и их родителей. Больше не нужно носить с собой множество карт — одной будет достаточно для оплаты проезда со скидкой и, например, обедов в столовой. Пополнять банковскую карту можно на сайте “Объединенной транспортной карты”, — прокомментировал управляющий самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.