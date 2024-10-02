В Самаре школьные и студенческие транспортные карты объединили с банковскими

Школьникам и студентам Самары и Новокуйбышевска теперь доступен льготный проезд в общественном транспорте. Их транспортные карты объединили с банковскими картами Сбера. Учащиеся смогут оплачивать свои поездки со скидкой.
Пользоваться льготами смогут все, кто учится в Самарской области (вне зависимости от места регистрации): студенты-очники и школьники старше 7 лет.
«Объединение социальных льгот с нашей банковской картой платежной системы “Мир” может значительно упростить жизнь школьников, студентов и их родителей. Больше не нужно носить с собой множество карт — одной будет достаточно для оплаты проезда со скидкой и, например, обедов в столовой. Пополнять банковскую карту можно на сайте “Объединенной транспортной карты”, — прокомментировал управляющий самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.