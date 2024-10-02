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В Омске пройдет Всероссийский турнир «Звезды аэробики»

Более 250 спортсменов из семи регионов страны поборются за награды.

Источник: Комсомольская правда

В Омске состоится Всероссийский турнир «Звезды аэробики», в котором примут участие свыше 250 атлетов из различных уголков России.

По информации регионального министерства спорта, на соревнования, проводимые с 2010 года, съедутся мастера аэробики из Омской, Новосибирской, Тюменской и Иркутской областей, а также Алтайского края, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа.

Торжественное открытие турнира запланировано на 11 октября в Омском велотреке, старт соревнований — в 13:00.