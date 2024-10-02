В Омске пройдет Всероссийский турнир «Звезды аэробики»

По информации регионального министерства спорта, на соревнования, проводимые с 2010 года, съедутся мастера аэробики из Омской, Новосибирской, Тюменской и Иркутской областей, а также Алтайского края, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа.