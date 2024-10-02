В Крыму ремонтируют троллейбус-памятник с Ангарского перевала

К юбилею «Крымтроллейбуса» специалисты отремонтируют троллейбус-памятник, который находится на Ангарском перевале. «Рогатого» уже продиагностировали и везут в депо. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».
Троллейбус обещают перекрасить с сохранением бело-красного цвета. Также специалисты поменяют некоторые детали. Весь ремонт займет около двух недель.
К 65-летию предприятия троллейбус снова займет свое почетное место на Ангарском перевале. За время работы троллейбусной линии на полуострове, удалось перевезти 6,5 миллионов пассажиров.
Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в Советском районе «Крымтроллейбус» обновил весь автопарк.