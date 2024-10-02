На крупном ростовском предприятии выпуск локомотивного оборудования увеличился в 1,9 раза

В пресс-службе Ростовского-на-Дону ЭРЗ (входит в состав АО «Желдорреммаш») сообщили об итогах выполнения планового задания по ремонту локомотивов в январе-августе 2024 года. За этот период был значительно увеличен выпуск из ремонта линейного оборудования для тягового подвижного состава.
Итоги 8 месяцев текущего года показали, что на заводе было выпущено из ремонта 344 секции локомотивов. Это на 4%, чем за аналогичный период в прошлом году. Для нужд ОАО «РЖД» было капитально отремонтировано 152 секции, также был произведен средний ремонт 142 секций электровозов ВЛ80в/и и 2 секций ВЛ80с.
Ремонт прошло и 36 секций локомотива 2 (3)ЭС5К «Ермак». Это в 5,5 раз больше, чем за первых 8 месяцев прошлого года.
Выполнялись работы по ремонту и для сторонних заказчиков. Так, было отремонтировано 4 секции промышленного электровоза ОПЭ-1.
Ожидается, что до конца года всего будет отремонтировано свыше 500 секций тягового подвижного состава.
Увеличились показатели и по выпуску локомотивного оборудования. За январь-август 2024 году на предприятии было суммарно выпущено из ремонта почти 1,2 тыс. единиц продукции, при плане 1125 единиц. Среди отремонтированного оборудования — тяговые двигатели, колесные пары, вспомогательные машины и другие агрегаты. В целом, рост выпуска локомотивного оборудования составил 1,9 раза.
Как отметил директор Ростовского ЭРЗ Сергей Едрышов, объемы ремонта локомотивов и выпуск запасных частей на предприятии планомерно увеличиваются. При этом продолжается работа по модернизации всего производства, повышению эффективности производственного процесса, привлечению квалифицированных кадров.
— Задача на текущий год — не только повысить количественные показатели, но и освоить в объеме капитального ремонта новые серии тягового подвижного состава с соблюдением высокого уровня качества продукции и сроков поставок, — подчеркнул Сергей Едрышов.