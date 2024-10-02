На крупном ростовском предприятии выпуск локомотивного оборудования увеличился в 1,9 раза

Итоги 8 месяцев текущего года показали, что на заводе было выпущено из ремонта 344 секции локомотивов. Это на 4%, чем за аналогичный период в прошлом году. Для нужд ОАО «РЖД» было капитально отремонтировано 152 секции, также был произведен средний ремонт 142 секций электровозов ВЛ80в/и и 2 секций ВЛ80с.