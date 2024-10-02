В выходные в Воронеже ожидаются дожди

Октябрь в Воронеже ожидается сравнительно сухим и теплым, но, несмотря на это, именно в октябре в столицу Черноземья придет настоящая осень. Обычно лето в Воронежской области заканчивается приблизительно 13 сентября, однако в этом году оно будет продолжаться на месяц дольше — до 13 октября.