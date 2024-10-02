В выходные в Воронеже ожидаются дожди

Небольшие дожди ожидаются в Воронеже днем в субботу, 5 октября, а также ночью и в дневное время воскресенья, 6 октября. Об этом сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра. Температура воздуха в столице Черноземья понизится: 5-го числа днем термометры покажут около +20 градусов, а 6-го — порядка +19 градусов. В ночное время в Воронеже прогнозируют 12 градусов тепла.
Небольшие дожди в субботу ожидаются в отдельных районах Воронежской области. Температура в ночное время местами может опуститься до +4 градусов. Днем на юге региона воздух может прогреться до +25 градусов.
В 2024 году в Воронеже впервые в истории наблюдений за сентябрь не выпало ни единой капли осадков. Еще один исторический рекорд сентябрь поставил по среднемесячной температуре воздуха — она была на 4,7 градуса выше нормы, которая составляет +14 градусов.
Октябрь в Воронеже ожидается сравнительно сухим и теплым, но, несмотря на это, именно в октябре в столицу Черноземья придет настоящая осень. Обычно лето в Воронежской области заканчивается приблизительно 13 сентября, однако в этом году оно будет продолжаться на месяц дольше — до 13 октября.