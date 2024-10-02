В Новочеркасске открыли памятник в честь знаменитого врача-хирурга

— Памятник, открытый на территории первого военного госпиталя, будет символом мужества и примером выполнения медицинского долга в военное время. Нагрузку, с которой в условиях СВО справляются врачи и медперсонал госпиталя, можно сравнить с той, которая была у их коллег в годы Великой Отечественной войны, — подчеркнул заместитель губернатора Вадим Артемов.