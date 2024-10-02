В Новочеркасске открыли памятник в честь знаменитого врача-хирурга

В Новочеркасске в честь 35-летия со дня образования первого военного госпиталя Войск национальной гвардии России открыли памятник святому архиепископу Луке Крымскому — основоположнику гнойной хирургии, известному в миру как Валентин Войно-Ясенецкий, говорится на сайте донского правительства.
Святитель Лука Крымский оставил после себя научные труды и богословские трактаты. Написанные им в тюрьме «Очерки гнойной хирургии» стали настольной книгой для хирургов нескольких поколений и были удостоены Сталинской премии.
— Памятник, открытый на территории первого военного госпиталя, будет символом мужества и примером выполнения медицинского долга в военное время. Нагрузку, с которой в условиях СВО справляются врачи и медперсонал госпиталя, можно сравнить с той, которая была у их коллег в годы Великой Отечественной войны, — подчеркнул заместитель губернатора Вадим Артемов.
В завершении церемонии по поручению главы региона Василия Голубева и в честь юбилея госпиталя врачам и медсестрам вручили областные награды.