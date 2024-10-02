Как организовать работу платных парковок — депутат Асхат Аймагамбетов

Ранее депутат через социальные сети направил в акимат запрос касательно работы платных парковок в столице.
— Я вчера направил запрос и получил ответ. Этот договор в рамках государственно-частного партнерства был заключен пять-шесть лет назад. Сейчас акимат вынужден выполнять обязательства по этому договору. Поэтому мы готовим соответствующие поправки. Потому что акимат стал пленником ранее заключенного договора. Эта поправка даст возможность акимату пересмотреть договор. Мы как законодатели должны давать такую возможность. Думаю, этот опыт, институт платных парковок, распространится не только в Астане, Алматы и Шымкенте, но и в других регионах. Поэтому мы выступаем с инициативой о внесении поправок в закон, регулирующий эти правовые отношения. В случае, если в других регионах появятся платные парковки, должно быть определено, где будут бесплатные парковки, социально значимые места. И большая часть поступающих средств должна идти в бюджет, — сказал депутат.
Асхат Аймагамбетов сообщил, что в течение двух-трех недель депутаты выступят с конкретной инициативой.
По его мнению, нужно использовать проверенные методы по опыту Лондона и Парижа. Там плата в районах с высоким спросом на парковочные места значительно дороже, чем в остальных. Для определенных социальных групп плата ниже.
— Нужны также нормы о том, что парковки вблизи жилых домов не должны быть платными для жителей этих домов. То есть в вопросе о платных парковках нужно использовать цивилизованные методы, — сказал мажилисмен.
Ранее в Казахстане запустили петицию за отмену штрафа за неоплаченную парковку. По словам авторов, действующий механизм оплаты парковки вызывает определенные сложности и недопонимания среди населения.