Как организовать работу платных парковок — депутат Асхат Аймагамбетов

— Я вчера направил запрос и получил ответ. Этот договор в рамках государственно-частного партнерства был заключен пять-шесть лет назад. Сейчас акимат вынужден выполнять обязательства по этому договору. Поэтому мы готовим соответствующие поправки. Потому что акимат стал пленником ранее заключенного договора. Эта поправка даст возможность акимату пересмотреть договор. Мы как законодатели должны давать такую возможность. Думаю, этот опыт, институт платных парковок, распространится не только в Астане, Алматы и Шымкенте, но и в других регионах. Поэтому мы выступаем с инициативой о внесении поправок в закон, регулирующий эти правовые отношения. В случае, если в других регионах появятся платные парковки, должно быть определено, где будут бесплатные парковки, социально значимые места. И большая часть поступающих средств должна идти в бюджет, — сказал депутат.