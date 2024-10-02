В Омской области ремонт дороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково продолжается

В Омской области активно продолжается ремонт дороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что в этом году дорожники уже обновили пятикилометровый участок и сейчас работают на новом.
«Работы проводятся в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги”, инициированного президентом Владимиром Путиным», — отметил глава региона.
Подрядная организация ООО «СибРос» уже уложила асфальт, но впереди еще много работы: необходимо укрепить обочины, установить дорожные знаки и нанести разметку. Ожидается, что завершение ремонта запланировано на середину октября. В прошлом году на этой трассе были отремонтированы участки с 46 по 52 км и с 58 по 64 км.