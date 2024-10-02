В Омской области ремонт дороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково продолжается

Подрядная организация ООО «СибРос» уже уложила асфальт, но впереди еще много работы: необходимо укрепить обочины, установить дорожные знаки и нанести разметку. Ожидается, что завершение ремонта запланировано на середину октября. В прошлом году на этой трассе были отремонтированы участки с 46 по 52 км и с 58 по 64 км.