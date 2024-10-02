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Открытые бассейны могут появиться в каждом районе Москвы

Летом 2024 года примерно 900 тысяч москвичей и гостей города искупались в открытых бассейнах, сообщает официальный сайт мэра российской столицы Сергея Собянина. Их число решили увеличить.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Бассейн в Москве под открытым небом.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Растущая популярность открытых бассейнов в Москве заставила городские власти разработать план по увеличению их количества. К 2030 году в столице собираются открыть данные объекты в каждом городском районе. Это повысит доступность этого вида отдыха для москвичей и гостей российской столицы.

В 2024 году специально оборудованные места для водного отдыха функционировали уже в одиннадцати парках страны. Собянин отметил, что горожане могут отдыхать у воды, не покидая столицу. Москвичи получили возможность бронировать билеты на сайте столицы.

Каждый такой бассейн оборудован кабинками для переодевания, душевыми, на его территории есть шезлонги и зонтики. Гости могут пообедать в кафе, а в случае экстренной ситуации обратиться за помощью к дежурным медиками и спасателям.

Летом текущего года бассейны убирали и обслуживали круглосуточно. Благодаря современным системам фильтрации и очистки, вода оставалась чистой и безопасной для посетителей в санитарно-эпидемиологическом отношении.