Студенческий материнский капитал предложили ввести в Иркутской области

В Заксобрании Иркутской области обсудили меры для улучшения демографической ситуации в регионе. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, одним из предложений стало введение областного маткапитала. За последние пять лет показатели рождаемости снизились на 24%, а браков на 4%. Основной причиной отказа от рождения детей выделяют отсутствие собственного жилья и уверенности в будущем.
— Сейчас необходимо собрать «золотой банк» идей, отфильтровать их и продолжить работу с профильными министерствами правительства Приангарья. Так, по его мнению, нужно рассмотреть дополнительную программу по типу «Молодым семьям — доступное жилье», которая должна быть привязана к рождаемости — чем больше у семьи детей, тем меньше ставка по ипотеке, — сообщает пресс-служба ЗС со ссылкой на председателя Александра Ведерникова.
Также прозвучало предложение о создании семейных МФЦ, где вопросы обратившихся будут рассматривать в индивидуальном порядке. Кроме того, была озвучена идея о создании программы, которая обеспечиват профилактику семей находящихся в сложной ситуации.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что по улице Лермонтова в Иркутске обустроили общественное пространство. Там сделали освещение, поставили лавочки и обновили тротуары.