Студенческий материнский капитал предложили ввести в Иркутской области

— Сейчас необходимо собрать «золотой банк» идей, отфильтровать их и продолжить работу с профильными министерствами правительства Приангарья. Так, по его мнению, нужно рассмотреть дополнительную программу по типу «Молодым семьям — доступное жилье», которая должна быть привязана к рождаемости — чем больше у семьи детей, тем меньше ставка по ипотеке, — сообщает пресс-служба ЗС со ссылкой на председателя Александра Ведерникова.