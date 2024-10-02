Ханс Циммер представил главную тему к игре Dragon Age: The Veilguard

Ханс — автор музыки к таким кинохитам, как «Король Лев» (1994), «Темный рыцарь» (2008), «Интерстеллар» (2014), «Бегущий по лезвию 2049» (2017), «Дюна» (2021), и многим другим. Также им созданы темы к играм Call Of Duty: Modern Warfare 2 (2009), Crysis 2 (2011), Arena Of Valor (2016) и FIFA 19 (2019).