Теперь в «Ласточках» можно расплачиваться белорусскими рублями

А с 1 ноября появится еще один, дополнительный, поезд. Из Москвы он будет отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям в 12:00 и прибывать на железнодорожный вокзал Минска в 19:34. В обратном направлении состав будет отправляться по субботам, воскресеньям и понедельникам утром в 09:57 и прибывать в Москву в 17:57.