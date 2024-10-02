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Теперь в «Ласточках» можно расплачиваться белорусскими рублями

Сейчас между Минском и Москвой ежедневно курсируют две пары поездов «Ласточка», с ноября их станет больше.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Пассажирам поездов «Ласточек», курсирующих между столицами Беларуси и России, можно расплачиваться за товары и услуги белорусскими деньгами, сообщили в РЖД.

«С 1 октября 2024 года в целях улучшения качества обслуживания пассажиров в поездах № 717/718 и № 721/722 реализована возможность оплачивать товары и услуги белорусскими наличными денежными средствами», — говорится на официальном сайте предприятия.

Там отмечено, что после апробации данной технологии, возможно, она будет распространена на все поезда формирования РЖД, которые следуют по территории Беларуси.

Расширение сервиса.

В настоящее время между Москвой и Минском курсируют две пары «Ласточек». С 2021 года путешествия на них совершили более двух миллионов человек.

А с 1 ноября появится еще один, дополнительный, поезд. Из Москвы он будет отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям в 12:00 и прибывать на железнодорожный вокзал Минска в 19:34. В обратном направлении состав будет отправляться по субботам, воскресеньям и понедельникам утром в 09:57 и прибывать в Москву в 17:57.

Как поясняли в БЖД, такое решение было принято совместно с РЖД для расширения сервиса железнодорожных пассажирских перевозок между столицами стран-союзниц.