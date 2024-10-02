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Приют для животных Омска «Теремок» просит о помощи

Приют для животных «Теремок» Омска, существующий более 10 лет, обратился за помощью к своим сторонникам.

Источник: Freepik

Его основатель Наталья Ожерельева сообщает, что в данный момент приют, расположенный в посёлках Верхний Карбуш и Магистральный, содержит более 100 питомцев, включая животных, находящихся на передержках и в стационаре.

«Теремок» функционирует благодаря личным средствам Натальи и пожертвованиям подписчиков группы во «ВКонтакте». Однако, впервые за десять лет приют столкнулся с острой необходимостью в помощи, вызванной уменьшением пожертвований и снижением пристройства животных. Наталья отмечает, что в последние годы многие люди не могут помочь из-за ухудшившегося финансового положения.

В своем посте она призывает всех, кто неравнодушен, помочь с арендой и жизнеобеспечением животных, особенно с наступлением холодов. Наталья подчёркивает важность волонтёрской работы и готовность каждого стать помощником для тех, кто нуждается.

благотворительность