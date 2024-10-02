Экологи атомной станции выпустили в реку Дон 1 миллион мальков белого амура и сазана

В конце сентября в Котельниковском районе Волгоградской области прошли мероприятия по биомелиорации бассейна реки Дон. В этот раз в акваторию волгодонскими атомщиками был выпущен 1 миллион особей рыбы. Из них — 700 тысяч сазана и 300 тысяч белого амура.
Напомним, что программа зарыбления водоемов в регионе расположения атомной станции реализуется уже 22 года. За это время было выпущено 79 миллионов рыб разных пород (стерляди, сазана, леща, белого амура и толстолобика). Это вклад атомной станции в поддержание экологического состояния водоемов и восполнение их биологических запасов.
Перед массовым выпуском мальков под надзором специалистов Азово-Черноморского управления Росрыболовства был проведен обязательный контрольный отлов и взвешивание.
Как рассказал заместитель начальника Донского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Денис Чернявский, пополнение запасов бассейна реки Дон совместно с Ростовской АЭС уже стало доброй традицией. Мальки, которые в среднем набрали от 40 до 50 грамм веса, готовы отправиться в свободное плавание.
Ожидается, что за два года выпущенная рыба достигнет зрелого возраста и сможет активно бороться с растительностью и воспроизводить потомство.
— Наша цель — улучшить состояние водных ресурсов региона. Для нашего водоема-охладителя, для Цимлянского водохранилища, для устья реки Дон задача одна — это биомелиорация. Поэтому выпускаются растительноядные виды рыб, такие как белый амур и сазан. Биомелиорация решает несколько задач — улучшает качество воды, снижает зарастаемость водных объектов, борется с сине-зелеными водорослями, — рассказала начальник отдела окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская.
Также экологи атомной станции проводят и другие мероприятия, которые помогают сократить размножение водорослей и предотвратить зарастание берегов Дона и технологического водоема-охладителя атомной станции.
Отметим, что сбережение экосистемы и водохозяйственного комплекса Цимлянского водохранилища и реки Дон входит в нацпроект «Экология».