Экологи атомной станции выпустили в реку Дон 1 миллион мальков белого амура и сазана

Напомним, что программа зарыбления водоемов в регионе расположения атомной станции реализуется уже 22 года. За это время было выпущено 79 миллионов рыб разных пород (стерляди, сазана, леща, белого амура и толстолобика). Это вклад атомной станции в поддержание экологического состояния водоемов и восполнение их биологических запасов.