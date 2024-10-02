Почти 280 соцучреждений в Нижнем Новгороде уже обеспечены теплом

«Подача тепла разбита на несколько этапов: первый этап — пуск котельной и доставка ресурса до подъезда, второй — заполнение системы жилых домов и социальных учреждений. За первый отвечают ресурсоснабжающие организации, за второй — ДУКи и ТСЖ. Процесс доведения тепла до каждой квартиры не всегда быстрый. Слесари должны проверить все стояки в подъездах. Поэтому, если вы беспокоитесь о том, что в вашей квартире тепла пока нет, сначала позвоните в домоуправляющую компанию. Если в ДУКе не смогут ответить на все ваши вопросы, наберите компанию, которая поставляет ресурс. Если и там не найдете ответов, позвоните дежурному в администрации вашего района или в департамент жилья. Горячие линии работают в каждой компании», — рассказали в департаменте жилья.