Почти 280 соцучреждений в Нижнем Новгороде уже обеспечены теплом

Кроме того, по данным городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры, тепло подается и в 2,561 тыс. многоквартирных домов. Управляющие организации и учреждения соцсферы проводят работы по регулировке внутренних систем отопления зданий.
«Подача тепла разбита на несколько этапов: первый этап — пуск котельной и доставка ресурса до подъезда, второй — заполнение системы жилых домов и социальных учреждений. За первый отвечают ресурсоснабжающие организации, за второй — ДУКи и ТСЖ. Процесс доведения тепла до каждой квартиры не всегда быстрый. Слесари должны проверить все стояки в подъездах. Поэтому, если вы беспокоитесь о том, что в вашей квартире тепла пока нет, сначала позвоните в домоуправляющую компанию. Если в ДУКе не смогут ответить на все ваши вопросы, наберите компанию, которая поставляет ресурс. Если и там не найдете ответов, позвоните дежурному в администрации вашего района или в департамент жилья. Горячие линии работают в каждой компании», — рассказали в департаменте жилья.
Как ранее заявил глава города Юрий Шалабаев, все 250 котельных Нижнего Новгорода готовы к отопительному сезону, проверку прошли все сети, а это более 2 700 километров. Также мэром было принято решение о досрочном пуске тепла в социальные учреждения, где есть техническая возможность.
Напомним, что горячие линии по вопросам теплоснабжения начали работу в Нижнем Новгороде также в день старта отопительного сезона. Линии работают в каждой из администраций районов города, в домоуправляющих, ресурсоснабжающих компаниях и на платформе «Лобачевский».