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В Башкирии продолжает расти количество заболевших ОРВИ и коронавирусом

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирусом заболели 254 человека.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии возросло количество заболевших ОРВИ и ковидом. За последние сутки было зарегистрировано 254 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

На данный момент в стационарах республики находятся 92 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. 1128 человек получают амбулаторное лечение. Также за последние сутки было выявлено 4071 заболевших ОРВИ.

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