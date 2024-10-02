В Ростове у женщины с постоянной усталостью выявили редкую патологию крови

В Ростове-на-Дону редкую патологию крови выявили у пациентки, которая постоянно чувствовала слабость и утомление. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
57-летняя женщина работает воспитателем в детском саду. Долгое время она принимала свое состояние за усталость от работы, но потом на обследовании настояли родственники.
Женщина попросила о диспансеризации в поликлинике № 12. В итоге анализы показали повышение уровня гемоглобина до 230 г/л, эритроцитов, гематокрита и тромбоцитов до 580*10/л. При таких показателях пациентку сразу же отправили в стационар гематологического отделения.
— Врачи установили редкое заболевание крови — хроническое миелопролиферативное заболевание. Сейчас проводится необходимая терапия, — сообщили в минздраве региона.
Напомним, ранее редкое заболевание, которое встречается в 25−60 случаях на 1 миллион, обнаружили у 56-летней пациентки с осиплостью и першением в горле.