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В Ростове у женщины с постоянной усталостью выявили редкую патологию крови

Редкое заболевание обнаружили 57-летней женщины в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону редкую патологию крови выявили у пациентки, которая постоянно чувствовала слабость и утомление. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

57-летняя женщина работает воспитателем в детском саду. Долгое время она принимала свое состояние за усталость от работы, но потом на обследовании настояли родственники.

Женщина попросила о диспансеризации в поликлинике № 12. В итоге анализы показали повышение уровня гемоглобина до 230 г/л, эритроцитов, гематокрита и тромбоцитов до 580*10/л. При таких показателях пациентку сразу же отправили в стационар гематологического отделения.

— Врачи установили редкое заболевание крови — хроническое миелопролиферативное заболевание. Сейчас проводится необходимая терапия, — сообщили в минздраве региона.

Напомним, ранее редкое заболевание, которое встречается в 25−60 случаях на 1 миллион, обнаружили у 56-летней пациентки с осиплостью и першением в горле.