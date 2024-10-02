Штормовое предупреждение в 13 регионах РК объявили синоптики

Утром и днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем на востоке области порывы 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Актау утром и днем временами ожидаются сильный дождь, гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.