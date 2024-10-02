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Последние новости к вечеру 2 октября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 2 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 2 октября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 2 октября 2024 года.

Путин разрешил отправлять подсудимых на военную операцию

Источник: РИА "Новости"

Президент подписал законы, позволяющие приостанавливать уголовное производство, если подсудимого призывают на военную службу или он заключает контракт с Минобороны в период мобилизации. Изменения вносятся в УПК и закон о военной службе.

Израиль объявил генсека ООН персоной нон-грата

Источник: AP 2023

Израиль признал генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата из-за его «неспособности» осудить ракетную атаку Ирана. Накануне со стороны Исламской республики по Израилю было выпущено более 180 ракет.

Китай впервые провел патрули в Северном Ледовитом океане с РФ

Корабли береговой охраны Китая впервые провели патрулирование Северного Ледовитого океана совместно с Россией. Это позволило проверить способности судов в незнакомых водах и поддержать активное участие КНР в международном и региональном морском патрулировании.

Дмитрий Медведев возглавил совет директоров «Ростелекома»

Дмитрия Медведева избрали председателем совета директоров ПАО «Ростелеком». На заседании сформированы четыре комитета: по стратегии, корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, а также по аудиту.

Венгрия блокировала план ЕС отправить инструкторов на Украину

Источник: Reuters

Венгрия заблокировала план ЕС по отправке инструкторов на Украину для подготовки ВСУ, заявив о необходимости переработки предложения. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.