Последние новости к вечеру 2 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 2 октября 2024 года.
Путин разрешил отправлять подсудимых на военную операцию
Президент подписал законы, позволяющие приостанавливать уголовное производство, если подсудимого призывают на военную службу или он заключает контракт с Минобороны в период мобилизации. Изменения вносятся в УПК и закон о военной службе.
Израиль объявил генсека ООН персоной нон-грата
Израиль признал генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата из-за его «неспособности» осудить ракетную атаку Ирана. Накануне со стороны Исламской республики по Израилю было выпущено более 180 ракет.
Китай впервые провел патрули в Северном Ледовитом океане с РФ
Корабли береговой охраны Китая впервые провели патрулирование Северного Ледовитого океана совместно с Россией. Это позволило проверить способности судов в незнакомых водах и поддержать активное участие КНР в международном и региональном морском патрулировании.
Дмитрий Медведев возглавил совет директоров «Ростелекома»
Дмитрия Медведева избрали председателем совета директоров ПАО «Ростелеком». На заседании сформированы четыре комитета: по стратегии, корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, а также по аудиту.
Венгрия блокировала план ЕС отправить инструкторов на Украину
Венгрия заблокировала план ЕС по отправке инструкторов на Украину для подготовки ВСУ, заявив о необходимости переработки предложения. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.