Заморозки до −2 градусов ожидаются в Ростовской области в ночь на 3 октября

В Ростовской области в ночь на 3 октября прогнозируют заморозки. Об этом говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
— Температура воздуха ночью составит +7−12, в отдельных районах до +3, во второй половине ночи и утром местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы от −0,1 до −2 градусов, — предупреждают синоптики.
Днем 3 октября воздух прогреется до +19−21, местами до +26. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер по северной половине региона будет северо-восточным и восточным, по южной половине — южным и юго-западным 5−10 м/с.
В северо-западных, северо-восточных, южных, юго-восточных, центральных районах и Приазовье сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.