В Башкирии пропал 36-летний Шарипов Булат из Уфы

В Уфе начались поиски 36-летнего Булата Шарипова. Об исчезновении мужчины сообщили волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» в социальных сетях.
По их информации, уфимец ушел из дома еще 13 сентября. С тех пор его судьба остается неизвестной, на связь с родными он не выходит. Поиски осложнены тем, что никто не знает, в чем он был в день пропажи.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза.
Если вы обладаете какой-либо информацией, которая поможет в поисках, просьба сообщить об этом по номерам 112 или 8−800−700−54−52.
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