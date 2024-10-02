Трентон
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии пропал 36-летний Шарипов Булат из Уфы

О мужчине ничего неизвестно с сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе начались поиски 36-летнего Булата Шарипова. Об исчезновении мужчины сообщили волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» в социальных сетях.

По их информации, уфимец ушел из дома еще 13 сентября. С тех пор его судьба остается неизвестной, на связь с родными он не выходит. Поиски осложнены тем, что никто не знает, в чем он был в день пропажи.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза.

Если вы обладаете какой-либо информацией, которая поможет в поисках, просьба сообщить об этом по номерам 112 или 8−800−700−54−52.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.