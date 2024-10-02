Вячеслав Добрынин перед смертью работал над песней с Симоном Осиашвили

Стало известно, что незадолго до смерти музыкант и композитор Вячеслав Добрынин начал работу над песней со своим другом — поэтом и певцом Симоном Осиашвили.
Композитор придумал и название для трека — «Все могло быть иначе». «Говорил мне: “Давай сделаем эту песню, я приложу усилия, чтобы ее написать… Может быть, это моя последняя песня”», — поделился в беседе с «Комсомольской правдой» Осиашвили. Поэт признался, что успел написать только припев, а затем работа застопорилась.
Осиашвили также подчеркнул, что каждая композиция, написанная им с Добрыниным, должна была «трогать душу человека». Среди их совместных сочинений: «Не сыпь мне соль на рану» (1989), «Бабушки-старушки» (1989), «Киса» (1993) и другие.
Репертуар современных артистов исполнитель назвал «вообще не песнями».
Добрынин скончался 1 октября на 79-м году жизни в одной из московских клиник.