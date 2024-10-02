Вячеслав Добрынин перед смертью работал над песней с Симоном Осиашвили

Композитор придумал и название для трека — «Все могло быть иначе». «Говорил мне: “Давай сделаем эту песню, я приложу усилия, чтобы ее написать… Может быть, это моя последняя песня”», — поделился в беседе с «Комсомольской правдой» Осиашвили. Поэт признался, что успел написать только припев, а затем работа застопорилась.