Трентон
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вячеслав Добрынин перед смертью работал над песней с Симоном Осиашвили

Стало известно, что незадолго до смерти музыкант и композитор Вячеслав Добрынин начал работу над песней со своим другом — поэтом и певцом Симоном Осиашвили.

Источник: Звук

Стало известно, что незадолго до смерти музыкант и композитор Вячеслав Добрынин начал работу над песней со своим другом — поэтом и певцом Симоном Осиашвили.

Композитор придумал и название для трека — «Все могло быть иначе». «Говорил мне: “Давай сделаем эту песню, я приложу усилия, чтобы ее написать… Может быть, это моя последняя песня”», — поделился в беседе с «Комсомольской правдой» Осиашвили. Поэт признался, что успел написать только припев, а затем работа застопорилась.

Осиашвили также подчеркнул, что каждая композиция, написанная им с Добрыниным, должна была «трогать душу человека». Среди их совместных сочинений: «Не сыпь мне соль на рану» (1989), «Бабушки-старушки» (1989), «Киса» (1993) и другие.

Репертуар современных артистов исполнитель назвал «вообще не песнями».

Добрынин скончался 1 октября на 79-м году жизни в одной из московских клиник.