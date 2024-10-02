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Воду низкого качества выявили в Нижнем Новгороде

Мутную питьевую воду обнаружили в регионе эксперты нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». В ходе лабораторного исследования выяснилось, что пробы не соответствуют нормативам. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

По словам специалистов, показатели мутности и массовой концентрации железа в воде превышают допустимые пределы. Такая вода может оказать негативное влияние на здоровье человека из-за возможного содержания в ней бактерий, вредных микроорганизмов и токсичных веществ. Избыток железа потенциально опасен для аллергиков.

Некачественная вода представляет угрозу не только для людей, но и для системы водоснабжения.
Сведения о результатах исследования специалисты внесли в автоматизированную систему «ВЕСТА». Также они проинформировали об итогах проделанной работы заказчика услуг, чтобы он принял меры реагирования.

Напомним, нижегородские предприятия производили продукты из несуществующего сырья.

ЖКХ