Воду низкого качества выявили в Нижнем Новгороде

По словам специалистов, показатели мутности и массовой концентрации железа в воде превышают допустимые пределы. Такая вода может оказать негативное влияние на здоровье человека из-за возможного содержания в ней бактерий, вредных микроорганизмов и токсичных веществ. Избыток железа потенциально опасен для аллергиков.
Некачественная вода представляет угрозу не только для людей, но и для системы водоснабжения.
Сведения о результатах исследования специалисты внесли в автоматизированную систему «ВЕСТА». Также они проинформировали об итогах проделанной работы заказчика услуг, чтобы он принял меры реагирования.
Напомним, нижегородские предприятия производили продукты из несуществующего сырья.