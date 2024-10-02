Воду низкого качества выявили в Нижнем Новгороде

Некачественная вода представляет угрозу не только для людей, но и для системы водоснабжения.

Сведения о результатах исследования специалисты внесли в автоматизированную систему «ВЕСТА». Также они проинформировали об итогах проделанной работы заказчика услуг, чтобы он принял меры реагирования.



Напомним, нижегородские предприятия производили продукты из несуществующего сырья.