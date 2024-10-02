Какие ключевые навыки указывать в резюме, а какие — не стоит: советы профессиональных рекрутеров

1. Специализированные навыки. Некоторые профессии могут требовать особых специализированных навыков. Например, для врачей это может быть знание определенных медицинских процедур, для маркетологов — умение использовать инструменты цифрового маркетинга.

2. Transferable skills (переносимые навыки). По словам Елены Фоменко, transferable skills — это навыки, которые можно применять в разных профессиях и сферах деятельности.

3. Digital skills (цифровые навыки) включают в себя все, что связано с использованием цифровых инструментов. Сейчас они становятся все более важными вне зависимости от профессии, отметила Фоменко. К примеру, к таким навыкам относятся: работа с Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), SEO, SMM и так далее.

4. Cognitive skills (когнитивные навыки). «Это навыки мышления, которые включают способности к обучению, анализу, решению проблем и принятию решений», — объяснила Фоменко.

5. Management skills (организаторские навыки). Такой вид ключевых навыков необходим тем, кто работает на руководящих должностях или управляет проектами и командами.

6. Language skills (знания иностранных языков). Этот вид ключевых навыков необходим всем, кто планирует работать в международных компаниях или на позициях, связанных с коммуникацией на интернациональном уровне, подчеркнула эксперт.