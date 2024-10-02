В супермаркетах Кишинева продавали партию лосося с крайне опасными бактериями: Вредный продукт отозвали, а покупателей просят вернуть товар в магазины

Также большую угрозу листериоз представляет для плода беременной женщины, в этом случае говорят о врождённом листериозе. В случае заражения он приводит к смерти ребёнка в утробе по меньшей мере в 25% случаев, а также вызывает преждевременные роды и тяжёлую инфекцию у новорождённого.