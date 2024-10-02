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В супермаркетах Кишинева продавали партию лосося с крайне опасными бактериями: Вредный продукт отозвали, а покупателей просят вернуть товар в магазины

Национальное агентство безопасности пищевых продуктов (ANSA) сообщило об отзыве партии упакованного лосося Norven из магазинов Kaufland в Молдове.

Источник: Соцсети

Причина — обнаружение бактерии Listeria monocytogenes, вызывающей листериоз.

Kaufland просит вернуть товар в магазины.

СПРАВКА «КП»

Листериоз — бактериальная инфекция, которая может быть очень опасной для беременных женщин, новорождённых детей, пожилых и людей с ослабленной иммунной системой. Чаще всего заражение происходит при употреблении в пищу неправильно обработанных мясных и непастеризованных молочных продуктов.

У всех, кто входит в группы риска, заболевание может протекать тяжелее и сопровождаться осложнениями: эндокардитом (воспалением внутренней оболочки сердца — эндокарда), сепсисом (заражением крови), воспалением оболочек или ткани головного мозга.

Также большую угрозу листериоз представляет для плода беременной женщины, в этом случае говорят о врождённом листериозе. В случае заражения он приводит к смерти ребёнка в утробе по меньшей мере в 25% случаев, а также вызывает преждевременные роды и тяжёлую инфекцию у новорождённого.