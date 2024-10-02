Ученые назвали продукты питания, которые вреднее сигарет

В результате более десяти научных исследований удалось определить вред, который исходит от подвергшихся длительной промышленной обработке продуктов питания. Постоянно употребляя в пищу фаст-фуд или чипсы, человек может заболеть сахарным диабетом, получить сердечно-сосудистые и онкологические болезни.
Негативно сказывается вредная еда и на психологическом состоянии, способствуя развитию депрессии и повышенной тревожности. В таких продуктах содержится много искусственных красителей, вредных жиров, соли и сахара. При этом витаминов в фаст-фуде, чипсах и газированной воде практически нет.
Специалисты университета Дикина сочли данные продукты даже более опасными для человека, чем сигареты. Исследование установило, что наиболее высокий уровень потребления перечисленных видов еды фиксируется в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Швеции.
Для профилактики возникновения различных болезней лучшим вариантом будет если не полный отказ от фаст-фуда, то сведение его употребления к минимуму.