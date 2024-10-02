Ученые назвали продукты питания, которые вреднее сигарет

Негативно сказывается вредная еда и на психологическом состоянии, способствуя развитию депрессии и повышенной тревожности. В таких продуктах содержится много искусственных красителей, вредных жиров, соли и сахара. При этом витаминов в фаст-фуде, чипсах и газированной воде практически нет.