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Ученые назвали продукты питания, которые вреднее сигарет

Употребление в пищу гамбургеров, чипсов и газированной воды может повлечь за собой опасные для человека последствия, считают ученые из австралийского университета Дикина.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Фаст-фуд на тарелке.
Источник: Shutterstock

В результате более десяти научных исследований удалось определить вред, который исходит от подвергшихся длительной промышленной обработке продуктов питания. Постоянно употребляя в пищу фаст-фуд или чипсы, человек может заболеть сахарным диабетом, получить сердечно-сосудистые и онкологические болезни.

Негативно сказывается вредная еда и на психологическом состоянии, способствуя развитию депрессии и повышенной тревожности. В таких продуктах содержится много искусственных красителей, вредных жиров, соли и сахара. При этом витаминов в фаст-фуде, чипсах и газированной воде практически нет.

Специалисты университета Дикина сочли данные продукты даже более опасными для человека, чем сигареты. Исследование установило, что наиболее высокий уровень потребления перечисленных видов еды фиксируется в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Швеции.

Для профилактики возникновения различных болезней лучшим вариантом будет если не полный отказ от фаст-фуда, то сведение его употребления к минимуму.