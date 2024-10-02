«Я не виновен!»: В Ростове огласили приговор супругам, расчленившим восьмимесячную дочь

Подсудимые придумали легенду о том, что якобы их малышку украли неизвестные люди. Мать рассказала, что к ним позвонили в дверь, и, когда она открыла, ожидая увидеть на пороге мужа, неизвестные брызнули ей в глаза непонятной жидкостью. После этого женщина потеряла сознание, а, когда очнулась, то кроватка ребенка оказалась пустой…