«Я не виновен!»: В Ростове огласили приговор супругам, расчленившим восьмимесячную дочь

В Ростовском областном суде вынесли приговор в отношении молодых родителей, которых осудили за убийство восьмимесячной дочери. На скамье подсудимых оказались супруги: 34-летний предприниматель и 24-летняя студентка-медик, которая подрабатывала то в аптеке фармацевтом, то ставила капельницы на дому.
ДЕВОЧКУ УКРАЛИ.
Трагедия произошла еще в апреле прошлого года в одном из новых микрорайонов Ростова. Все началось с того, что мать малышки позвонила в полицию и сообщила: кто-то украл ребенка. Однако, когда следователи побывали в квартире, где жила семья, обнаружилось страшное.
Как рассказали соседи, живущие в том же подъезде, где случилось ЧП, жильцы дома более-менее знают друг друга, а вот пара ни с кем не общалась. Но жильцы соседних этажей помимо детского плача стабильно слышали ссоры взрослых. Об этой семье в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» рассказала и бывшая няня восьмимесячной девочки.
По версии следствия, год назад тогда еще 33-летний мужчина и его 23-летняя супруга с особой жестокостью расправились с дочерью, а затем попытались скрыть следы преступления.
Подсудимые придумали легенду о том, что якобы их малышку украли неизвестные люди. Мать рассказала, что к ним позвонили в дверь, и, когда она открыла, ожидая увидеть на пороге мужа, неизвестные брызнули ей в глаза непонятной жидкостью. После этого женщина потеряла сознание, а, когда очнулась, то кроватка ребенка оказалась пустой…
— После этого мать, пытаясь отвести от себя подозрения, сообщила в правоохранительные органы о якобы похищении дочки, — прокомментировали в пресс-службе Следственного управления СК России по Ростовской области. — В ходе следственных действий супруги были задержаны, и у них дома были обнаружены останки тела ребенка и другие доказательства, свидетельствующие об их причастности.
В итоге родителей заключили под стражу. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц». И все это время шло расследование.
ОБВИНЯЛИ ДРУГ ДРУГА.
Сами обвиняемые попросили, чтобы их дело рассматривал суд присяжных. Так и произошло. Слушания шли с августа. За это время были опрошены знавшие семью люди, показаны видео с места преступления, выступали и сами супруги.
Во время судебных заседаний муж и жена обвиняли в убийстве единственного ребенка друг друга. Отец утверждал, что в день трагедии ушел из дома, а жена с дочкой остались в квартире. О пропаже малышки он, якобы, узнал после звонка сотрудников полиции.
А вот его супруга, напротив, настаивала: именно муж задушил дочь, а затем заставил вместе с ним скрывать следы убийства.
Присяжные сошлись во мнении, что каждый из обвиняемых так или иначе виновен. Однако все восемь членов коллегии посчитали, что подсудимый — отец девочки — заслуживает снисхождения. И лишь пятеро сочли, что снисхождения достойна и мать ребенка.
ЧТО РЕШИЛИ ПРИСЯЖНЫЕ.
Очередное заседание проходило 2 октября. Как сообщил из зала суда корреспондент «КП — Ростов-на-Дону», государственный обвинитель запросил для отца малышки 20 лет колонии строгого режима. А вот матери — на семь лет меньше. Плюс штраф в размере 14,5 тысячи рублей.
Однако сторона защиты была не согласна с такими сроками, и пробовала их обжаловать. Но в тот же день судья огласил приговор: 28 лет лишения свободы на двоих.
— Отцу девочки назначено наказание в виде 15 лишения свободы в колонии строго режима, а матери — 13 лет общего, — передает корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» из зала суда.
— В качестве дополнительного наказания обоим осужденным определено ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
К слову, во время одного из своих выступлений женщина озвучила:
— Хочу заявить о своем желании принимать участие в зоне СВО в качестве медицинского работника.
Когда конвоиры выводили осужденных из зала суда, супругов окружили журналисты, чтобы узнать, что они скажут по поводу приговора.
— Я не виновен, — сказал мужчина.
И на вопрос «А кто тогда?» лишь кивнул в сторону жены.
Как минимум адвокаты мужчины будут обжаловать приговор. По закону у них есть на это 15 дней.