Россия увеличит финансирование национальных проектов почти в 2 раза

В 2025—2027 годах исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом, т.е. с превышением расходов над доходами, на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% ВВП в 2027 году. За этот период к 2027 году ненефтегазовый дефицит будет сокращен до 5,0% ВВП.