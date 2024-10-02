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В Ростовской области ветеринар пойдет под суд за служебный подлог

На Дону ветеринар внес ложные данные в федеральную систему.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ветеринар пойдет под суд за служебный подлог. Об этом 2 октября сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, ветеринарный фельдшер с 2022 по 2023 годы отчитался о ветеринарно-санитарном благополучии, чтобы улучшить показатели своей работы. Он внес ложные данные в федеральную систему в области ветеринарии.

Туда же врач прикрепил ветеринарные свидетельства с результатами лабораторных исследований поставщика «молочки». Как выяснилось, такого поставщика не существует. А самих исследований никто не проводил.

Когда об этом стало известно правоохранителям, в отношении медика возбудили уголовное дело. Теперь следователи собрали достаточную доказательственную базу и передали его с утвержденным обвинительным заключением в суд.