В Ростовской области ветеринар пойдет под суд за служебный подлог. Об этом 2 октября сообщили в СУ СКР по региону.
По версии следствия, ветеринарный фельдшер с 2022 по 2023 годы отчитался о ветеринарно-санитарном благополучии, чтобы улучшить показатели своей работы. Он внес ложные данные в федеральную систему в области ветеринарии.
Туда же врач прикрепил ветеринарные свидетельства с результатами лабораторных исследований поставщика «молочки». Как выяснилось, такого поставщика не существует. А самих исследований никто не проводил.
Когда об этом стало известно правоохранителям, в отношении медика возбудили уголовное дело. Теперь следователи собрали достаточную доказательственную базу и передали его с утвержденным обвинительным заключением в суд.